RKN – “Il Napoli chiude per Mathias Olivera”

Il Napoli acquista Mathias Olivera, il terzino mancino del Getafe farà parte della rosa di Spalletti dalla stagione 2022/23. L’annuncio viene dato da Radio Kiss Kiss Napoli che parla di un affondo concreto da parte di Cristiano Giuntoli, che già aveva bloccato il giocatore nei mesi scorsi. Il direttore sportivo azzurro voleva portare Olivera in Campania già a gennaio, ma il presidente del Getafe decise di rimandare l’affare.

Napoli acquista Olivera

Olivera andrà a sostituire Ghoulam che a fine stagione vedrà il suo contratto scadere e non sarà rinnovato. Il Napoli chiude il secondo colpo dopo Kvaratskhelia ufficializzato da Aurelio De Laurentiis. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, il mercato del club campano è praticamente chiuso. Ma si riaprirà se ci saranno delle cessioni. Da questo punto di vista è molto probabile la partenza di Fabian Ruiz. C’è più di una voce per un interessamento dalla Premier League per Osimhen. Ma in uscita ci sono anche altri calciatori come Ounas e Petagna ad esempio, così come lo stesso Demme che chiede maggiore spazio. Al momento il Napoli ha preso i due calciatori funzionali alle esigenze, ma il calciomercato vedrà molto impegnato Cristiano Giuntoli anche nei prossimi mesi, sia in entrata che in uscita.