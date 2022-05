CORRIERE – Napoli, Osimhen, vale 110 milioni. Tre nomi per sostituirlo

Il Napoli per cedere Victor Osimhen chiede 110 milioni di euro. Tre i nomi dei possibili sostituti nel mirino del club partenopeo.

Il Napoli vorrebbe ripartire da Victor Osimhen. De Laurentiis dinnanzi ad una grossa offerta potrebbe anche cedere l’attaccante nigeriano per questioni di bilancio. Del futuro di Osimhen, ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Ma in quattro mesi, la storia si è evoluta e Osimhen ha la sensazione (si dice così) che Manchester United e Arsenal possano affrontare un sacrificio che lo renderebbe felice: il Napoli, dinnanzi a una proposta indecente da 110 milioni non vacillerebbe, ovviamente, ma lascerebbe che l’affare si realizzi”.

Chi potrebbe sostituire Osimhen? Secondo il Corriere dello Sport il Napoli avrebbe messo nel mirino tre attaccanti: “Il centravanti del futuro, che starebbe dentro al cosiddetto progetto, si chiama Gianluca Scamacca, ha ventitré anni, un fiuto del gol e una fisicità che rassicurano, come Sebastien Haller (che però ha 28 anni) o come Martin Terrier (25 del Rennes)”, ha spiegato il quotidiano sportivo in merito alle possibili mosse del Napoli che nella prossima stagione dovrà disputare la Champions League.