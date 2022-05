Repubblica: De Laurentiis ha deciso, dalla Champions e dalle cessioni illustri i soldi per risanare il bilancio

Napoli, dalle cessioni i soldi per risanare il bilancio, De Laurentiis: “Devo ridurre i costi del 40 per 100”.

Napoli, i soldi della Champions e quelli derivati da alcune cessioni illustri risaneranno i conti del club. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano la Repubblica il club azzurro ha deciso che il bilancio ha priorità assoluta: “La linea ufficiale del Napoli era stata già messa in chiaro con un tweet gonfio d’orgoglio e festoso, domenica sera. «Siamo in Champions League. Siamo l’unica squadra italiana a partecipare alle competizioni europee per il tredicesimo anno consecutivo». Così è, se vi pare. De Laurentiis non considera infatti lo scudetto programmabile (“I tifosi si sono fatti ingolosire, ma vincerlo è una lotteria…”) e per questo la conquista del terzo — o eventualmente quarto — posto è bastata al presidente per mandare in archivio la stagione come un successo”.

Il quotidiano aggiunge: “Le casse del club s’erano svuotate dopo due tornei deficitari ed era vitale riempirle, in primis coi 50 milioni di entrate garantiti dalla qualificazione raggiunta. Ma il ritorno in Champions è solo il punto di partenza dell’anno zero che attende il Napoli. Adesso inizierà infatti la seconda parte del piano contro la crisi economica di De Laurentiis, che prevede il drastico abbattimento dei costi. Il presidente ha detto più volte che non ci sono incedibili e ha aperto di conseguenza le porte a tutti i potenziali compratori pronti a bussare alle porte di Castel Volturno. Per Osimhen si è già fatto avanti il Manchester United con un’offerta da 100 milioni tondi, su Zielinski ha chiesto informazioni il Bayern, su Fabiàn il Real. Nemmeno Koulibaly e Lozano sono però intoccabili e dalle partenze illustri il club azzurro può incassare un tesoro, solo parzialmente da reinvestire sul mercato. Perché la priorità è mettere al sicuro i conti”.