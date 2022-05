Sky: Napoli, Fabian Ruiz sarà ceduto per fare cassa. Ecco la decisione del club azzurro”

Fabian Ruiz verrà ceduto dal Napoli per fare cassa, lo annuncia la redazione sportiva di Sky sport 24.

Il Napoli ha conquistato la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Il club azzurro può già proiettarsi alla prossima stagione. Il mercato partirà da alcune conferme eccellenti come quella di Spalletti in panchina e Mertens nella rosa degli attaccanti mentre restano in bilico alcuni big come Koulibaly, Fabian Ruiz ed Osimhen.

Secondo quanto rivela la redazione di Sky sport 24, sarebbe proprio il centrocampista andaluso il calciatore che il Napoli sacrificherà sul mercato per fare cassa:

“Spalletti e Mertens, sono i due nomi dai quali ripartirà il Napoli. La conferma di entrambi, per il lavoro svolto in panchina e sul campo è il riconoscimento del presidente De Laurentiis che ora insieme al direttore sportivo Giuntoli dovrà programmare il prossimo mercato. Il georgiano Kvaratskhelia è l’obiettivo concreto per sostituire Insigne mentre l’uruguaiano Olivera l’alternativa in difesa a Mario Rui sulla fascia sinistra. Profili in perfetto target Napoli che però, soprattutto il primo, avranno bisogno di un periodo di ambientamento. Affari che si potranno realizzare a fronte di una cessione importante. Fabian Ruiz, in scadenza tra un anno il principale indiziato a lasciare Napoli. Una scelta di mercato quasi obbligata. Giocatore forte, ma sostituibile”.