Sosa: “Napoli ha un solo leader e non è Mertens”

Roberto Sosa parla del Napoli e della mancanza di carattere, venuta fuori nelle ultime partite in cui è svanito il sogno scudetto. L’ex giocatore del Napoli durante ‘Il bello del calcio Show’ ha detto: “Tanti dicono che nel gruppo del Napoli il leader sia Mertens, ma il vi dico che non è così. Credo che ci sia un solo leader nello spogliatoio ed è Koulibaly. Si vede anche sul campo. Il difensore è mancato durante la sfida con L’Empoli e la sua assenza di è sentita molto“.

Intanto si attende di conoscere dia il futuro di Mertens che di Koulibaly. Mertens può rinnovare, l’accordo sembra oramai vicino. Mentre Koulibaly ha un contratto in scadenza nel 2023, ma la società sembra pronta a fare un sacrificio per trattenerlo in azzurro.