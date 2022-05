Sky – Il Napoli ha deciso, Fabian Ruiz sarà venduto, il progetto di De Laurentiis per fare cassa

Il Napoli venderà Fabian Ruiz, il centrocampista spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2023 e De Laurentiis vuole vederlo. Il Napoli non vuole ripetere l’errore fatto con Insigne e come stava accadendo anche con Milik. Quindi in alcun modo si vuole perdere Fabian a parametro zero. Dato che il contratto dello spagnolo è bloccato, allora non c’è altra soluzione che venderlo durante il mercato estivo.

Secondo quanto riferisce Sky il piano del Napoli è di vendere Fabian Ruiz. Il club è pronto a sacrificare il giocatore sul mercato per fare cassa. Il piano di De Laurentiis è chiaro e lo sta mettendo in pratica, ovvero deve ridurre i costi ecco perché non è stato rinnovato il contratto di Insigne a cui non è stata fatta nemmeno un’offerta. Con l’addio di Fabian il club partenopeo andrebbe a incassare almeno 35-40 milioni di euro. Soldi che potrebbero essere reinvestiti sul mercato, anche perché Fabian va sostituito.