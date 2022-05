Chiariello: “Fabian lo porto io in carrozzella a chi vuole acquistarlo”

Fabian Ruiz può essere venduto dal Napoli a fine stagione, il centrocampista spagnolo è molto seguito in Liga e Premier League. Fabian ha un contratto in scadenza a giugno del 2023 ed un rinnovo col Napoli che oramai sembra utopia. A questo punto la società di De Laurentiis dovrà cercare di venderlo durante il prossimo calciomercato estivo, altrimenti rischia di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione.

Cessione Fabian Ruiz: le parole di Chiariello

Gli estimatori per Fabian non mancano, il giocatore ex Betis Siviglia è stato più volte avvicinato al Real Madrid di Carlo Ancelotti, ma al momento secondo le nostre fonti la pista più calda è quella che porta all’Arsenal, che cerca pure Osimhen. Umberto Chiariello a Campania Sport ha commentato la possibile cessione di Fabian Ruiz: “Dicono che vale 45 milioni di euro, a quel prezzo lo porto io in carrozzella, solo un pazzo non lo venderebbe. Stessa cosa si può dire per Osimhen, che ha fatto giusto 12-13 gol e secondo me non ha fatto niente di straordinario durante le sue due stagioni al Napoli“. Con la Champions League acquisita il Napoli deve assolutamente accelerare sul mercato, mettendo ordine tra le cessioni da fare e gli acquisti.