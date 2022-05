Sport Mediaset – Osimhen, il Napoli vuole più di 100mln, in corso riflessioni su Victor

Il Napoli ha fissato il prezzo di Osimhen, De Laurentiis chiede oltre 100 milioni, la redazione di sport Mediaset ha fatto il punto della situazione.

Il Napoli è combattuto dall’idea di trattenere, Victor Osimhen per farlo diventare ancor più un crac. Ma anche da vendere, se capita. Al prezzo giusto. Perché quando il monte ingaggi va tagliato – ed è un momento di crisi per tutti – non ci sono incedibili. Neppure Osimhen. Valore tecnico enorme, soprattutto in prospettiva; valore di mercato per il Napoli mai sotto i cento milioni. Soldi che potrebbero arrivare dalla Premier, dai soliti club (Newcastle, Arsenal, Manchester United), quelli che cercano un centravanti così e possono spendere.

Secondo quanto riporta la redazione sportiva di Sport Mediaset in casa Napoli sono in corso riflessioni sul futuro di Osimhen:

“L’idea di vedere Mertens fare coppia fissa con Osimhen, considerato anche l’addio già certo di Insigne, stuzzica e non poco il popolo azzurro, ma sul nigeriano sono in corso riflessioni: nonostante le tante gare saltate per il grave infortunio allo zigomo è stato infatti in grado di mettere a referto 17 gol e 6 assist tra campionato ed Europa League, facendo alzare più di un’antenna in Europa. Su di lui ci sono soprattutto i club di Premier (Arsenal e United su tutti) e al giusto prezzo, diciamo con una cifra superiore ai 100 milioni, potrebbe anche partire”