Cerchione: “De Laurentiis non è soddisfatto di Spalletti, spunta Emery”

De Laurentiis potrebbe dire addio a Luciano Spalletti, spunta Emery, lo rivela il giornalista Luca Cerchione.

Il giornalista Luca Cerchione su Twitter ha lanciato una bomba di mercato. Il conduttore radiofonico fornirà maggiori informazioni a partire dalle 12:00 a 1FootballClub su 1StationRadio.

“Milan ed Inter si contendono lo Scudetto dei rimpianti del Napoli. La società festeggia la qualificazione alla prossima UCL, ma Aurelio De Laurentiis non è soddisfatto di Spalletti e valuta possibili opzioni. Difficile l’esonero, ma non è da escludere. Il sogno di Aurelio è Unai Emery“,

Luca Cerchione su Calcioinpillole.com ha poi aggiunto. “C’è chi è in fuga per la vittoria, come Milan ed Inter, e chi, come il Napoli, si è accontentato di aprire la trentacinquesima giornata di Serie A battendo, al Maradona, il Sassuolo. Punteggio tennistico per i ragazzi di Spalletti: 6-1. Dopo una vittoria del genere, ci si aspetterebbe di tutto, tranne una pesante contestazione dei – pochi – tifosi presenti a Fuorigrotta contro De Laurentiis e la squadra. Supporters che non hanno retto al peso dei rimpianti, per una stagione che avrebbe potuto regalare lo Scudetto se il gruppo avesse retto al peso dell’obiettivo. Non sarà stato certo merito del “non ritiro” a base di incontri serali a cena, né la presenza del patron durante gli allenamenti al Konami Training Center. La realtà è che questa squadra resterà negli annali come l’incompiuta opera di Spalletti, che farà più male dell’ultima sinfonia di Sarri. Stavolta è solo colpa loro, non c’è l’alibi di alcun “palazzo” a cui appigliarsi. De Laurentiis, intanto, conferma il tecnico di Certaldo, ma sonda diverse strada. Nei suoi sogni c’è un nome: Unai Emery, ma nutre stima anche di Conceicao, Galtier, Marcelino e Gasperini”.