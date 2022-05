Mertens-Osimhen è l’errore più clamoroso di Spalletti? I numeri dicono di si

Mertens e Osimhen insieme dal primo minuto, una richiesta arrivata forse dalla prima giornata di campionato, am che si sta realizzando solo al termine della stagione. Spalletti ha più volte sottolineato che la presenza dei due attaccanti nel suo 4-2-3-1 non era ben conciliabile, perché avrebbe scoperto la squadra. Un pensiero che può starci, perché effettivamente Mertens non ha le stesse doti di Zielinski o Elmas, che assicurano maggiore copertura. Ma è chiaro che quando c’è il belga in campo il discorso cambia.

Mertens nonostante abbia giocato ‘solo’ 1220 minuti in Serie A con 27 presenze fino ad ora, ha realizzato ben 11 gol.

Media gol con Mertens e Osimhen

In tanti hanno contestato Spalletti per non aver lanciato i due attaccanti più spesso dal primo minuto. “Magari non in tutte le partite, ma si poteva fare sicuramente con maggiore frequenza” ha ribadito ancora una volta Paolo Del Genio, uno degli addetti ai lavori che più volte ha chiesto di far giocare i due attaccanti insieme.

Una richiesta che sembra legittima, perché al momento sono i numeri, le statistiche a dire che Mertens e Osimhen insieme in campo sono devastanti. La media gol è di 13 reti segnate in 326 minuti in cui Mertens e Osimhen hanno giocato insieme, con una media gol di 1 rete ogni 25 minuti.

Ma la cosa che ancora di più deve far riflettere Spalletti è che in questi 326 minuti, il Napoli ha “subito solo due gol” fa sapere sempre Del Genio.

Ovviamente i numeri non raccontano tutta la verità, ma è chiaro che l’esperimento poteva essere ripetuto più volte. La sfortuna ci ha messo lo zampino, vedi gli infortuni di Osimhen, ma comunque la mancanza di coraggio sembra non aver pagato, almeno questa volta.