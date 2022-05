Schwoch: “Napoli delusione giusta, piazza da top del mondo. Spalletti-Mertens? Ecco cosa penso”

Stefan Schwoch ritorna sullo scudetto perso dal Napoli: “È giusto che ci sia delusione era la squadra più forte del campionato“. L’ex attaccante dei partenopei a Radio Marte dice: “La Champions League è sempre un traguardo importante a livello sportivo ed economico, ma il Napoli quest’anno aveva le carte in regola per vincerle lo scudetto e non per provarci. La delusione di non aver giocato almeno fino all’ultima giornata è evidente e non si può nascondere anche perché nessuna squadra sulla carta era superiore al Napoli, forse solo l’Inter per l’ampiezza della rosa, ma ha avuto un periodo di calo e il Napoli poteva e doveva approfittarne“.

In questi giorni si parla molto anche delle presenze limitate di Mertens che ha segnato comunque 11 gol in campionato. Ecco quanto dice Schwoch: “La sfortuna di un allenatore che mette fuori Mertens, è che mette fuori Mertens, il capocannoniere del Napoli. Poi è chiaro che Spalletti ha la rosa sotto mano e conosce perfettamente lo stato di forma dei suoi calciatori e se non lo ha fatto giocare avrà avuto le sue ragioni. Giocare a Napoli non è come giocare in qualsiasi altra piazza, è come giocare nelle top del mondo e anche quando sei terzo o quarto hai pressioni importanti, non è per tutti”.