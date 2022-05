Ordine: “Il Sassuolo che si ‘scansa’ col Napoli, lo farà anche col Milan”

Franco Ordine parla del Napoli e della corsa scudetto: “Il Sassuolo si scansa con gli azzurri, lo farà anche con il Milan“. Intervistato a Radio Punto Nuovo, Ordine dice: “Considerando la salute del Verona, per dirla alla Mazzarri, ha giocato a Cagliari come se affrontasse una finale di Champions. È una frase molto infelice per un allenatore. Tra l’altro è una squadra che all’andata ha messo in seria difficoltà il Milan, andando sopra di due gol. Non dimentico che è riuscito a vincere grazie ad un’autorete. Mazzarri a Cagliari stava tentando un’impresa titanica. Da capire perché dopo l’eccellente striscia di risultati positivi si sia fermato improvvisamente con un crollo importante. Dopo risultati di spessore è qualcosa di inaspettato. Bisognerebbe stare dentro per capire, per questo non azzardo giudizi“.

Errori arbitrali danneggiano il Milan – “Cesari diceva che la gomitata su Theo Hernandez in area di rigore durante Torino-Milan e il rigore non dato ieri su Leao erano entrambi da fischiare. Io dicevo che è molto curiosa la statistica, il Milan non riceve un rigore a favore dal 17 gennaio, partita in cui tra l’altro il famigerato Serra – che da allora non ha più arbitrato – aveva dato fallo di Leao contro il portiere inizialmente, poi richiamato al VAR ha dovuto cambiare decisione. Da tre mesi il Milan – dice Ordine – non riceve un rigore a favore. È molto curiosa come statistica, ma senza fare polemiche“.

Napoli-Sassuolo: “Sassuolo che si scansa con il Napoli? Sceglie le partite da giocare. Vince a San Siro all’andata con il Milan, a San Siro contro l’Inter, a Torino contro la Juventus, fa una partita molto buona in casa contro la Juve perdendo solo per un capriccio del destino. Poi succede che gioca a Cagliari due settimane fa, disputa una partita inguardabile, perde e Dionisi dice ‘Continuate a parlare di giocatori come Scamacca dicendo che valgono 40-50 milioni e questi perdono la bussola’. Il Sassuolo fa così, scommetto che si ripeterà nell’ultima partita di campionato quando affronterà il Milan. È – conclude Ordine – una questione di motivazioni, non di cattivi pensieri. Scudetto? Il Milan può fare solo un mezzo errore, cioè un pareggio. Personalmente penso che il Milan farà due pareggi e una vittoria. L’unica difficoltà per l’Inter è che tra Empoli e Cagliari c’è la finale di Coppa Italia contro la Juventus, che porterà via energie. Quella potrebbe essere una difficoltà in più. Come diceva Gianni Brera, le carte dicono Inter“.