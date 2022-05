Napoli, De Zerbi si libera: “Potrebbe essere il mio ultimo giorno allo Shaktar”

Roberto De Zerbi può lasciare lo Shaktar Donetesk, club ucraino. Il tecnico vorrebbe tornare ad allenare, piace al Napoli. Purtroppo il campionato in Ucraina è stato bloccato a causa del conflitto con la Russia e non si sa quando potrà riprendere. In questi giorni ci sono state molto voci su De Zerbi, che è un tecnico molto stimato in Italia. Il tecnico ha voluto stare sempre vicino alla squadra, ma è chiaro che se non potrà continuare ad allenatore dovrà prendere altre strade.

De Zerbi via dallo Shaktar Donetesk

“Potrebbe essere arrivato il mio ultimo giorno da allenatore dello Shakhtar. Ho parlato con tutti, dai dirigenti ai giocatori: se il campionato dovesse riprendere mi piacerebbe rimanere qui, ma se non si dovesse giocare vorrei iniziare una vita normale e tornare a lavorare” ha detto chiaramente De Zerbi ai canali ufficiali del club ucraino. Insomma De Zerbi è pronto a liberarsi ed il Napoli è uno dei club che si sta interessando all’allenatore. Nei giorni scorsi ci sono state smentite di rito da parte del vice direttore sportivo dello Shaktar. Ma al momento si parla concretamente di un addio a Spalletti e questo spalancherebbe le porte alla caccia ad un nuovo allenatore.