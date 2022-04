Nicolini, Shakthar Donetsk: “De Zerbi al Napoli, ecco la verità”

Al Napoli si parla di un cambio di allenatore, con un possibile addio di Luciano Spalletti e l’arrivo di Roberto De Zerbi. Il presidente del Napoli dopo aver confermato Spalletti sulla panchina azzurra nei giorni scorsi, oggi ha corretto il tiro. Il patron azzurro non ha detto che andrà via, ma le parole di De Laurentiis su Spalletti non sono sembrate proprio da conferma sicura. Così continuano le voci su un addio del tecnico azzurro, che sicuramente non fanno bene ad un ambiente che deve chiudere il discorso per la qualificazione Champions League.

Qualora dovesse andare via Spalletti si fa il nome di De Zerbi. Sulla questione è intervenuto Carlo Nicolini, vicedirettore dello Shaktar Donetsk che ha detto: “Chiamate da Napoli per De Zerbi e #alomon? Sono tutte fake news, non c’è stato nemmeno un sondaggio, chi vuole il nostro allenatore o i nostri calciatori deve fare sul serio”. Al momento lo Shaktar purtroppo non può disputare alcuna partita, anche perché il campionato ucraino è stato bloccato definitivamente. La posizione del club è comunque chiara, da capire se nei prossimi mesi può esserci qualche cambio di programma, vista la situazione che si sta vivendo a livello globale.