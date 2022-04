Il Napoli celebra il secondo scudetto, la risposta dei tifosi a De Laurentiis

Il Napoli sui social ricorda la vittoria del secondo scudetto, quello festeggiato il 29 aprile 1990 con Diego Armando Maradona. Il campione argentino ha regalato al Napoli gli unici scudetti della sua storia, poi dopo l’addio di Maradona il Napoli non ha più vinto il campionato.

Dopo il fallimento, la retrocessione e l’arrivo di De Laurentiis il Napoli è andato di nuovo vicino a vincere lo scudetto. Nel 2018 sappiamo tutti com’è andata, con la squadra di Sarri che nemmeno con 91 punti riuscì a portare a casa il tricolore.

In questa stagione il Napoli di Spalletti ha buttato alle ortiche un altro scudetto, forse più semplice di quello del 2018. De Laurentiis in questi giorni è stato vicino alla squadra, rilasciando anche diverse interviste. Eppure è proprio il presidente del Napoli uno dei principali bersagli della tifoseria del Napoli.

Basta leggere i commenti al post sui canali social del Napoli in cui si celebra lo scudetto. Tanti tifosi scrivono: “Giorni memorabili, ma i ricordi stanno diventando sbiaditi“. Altri invece aggiungono: “Ci sono generazioni che nemmeno hanno visto giocare Maradona, bisogna tornare a vincere“. Altri invece che fanno il verso a De Laurentiis e scrivono: “Sono io il vostro scudetto“.

Insomma i tifosi del Napoli chiedono di ritornare ad essere competitivi, per vincere finalmente il titolo.