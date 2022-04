La radio ufficiale: “Napoli offerta per Hickey del Bologna” ecco chi è

Calciomercato Napoli con Arron Hickey che piace al club di De Laurentiis che ha fatto anche un’offerta per il giocatore del Bologna. Il terzino sinistro è un giocatore di 19 anni che in questa stagione si sta mettendo un mostra con la maglia della squadra allenata da Mihajlovic. Il Napoli per la fascia sinistra di difesa potrebbe apportare un’altra rivoluzione, oltre a quella per gli attaccanti.

L’agente di Mario Rui ha fatto sapere che a fine stagione può andare via da Napoli, mentre il contratto di Ghoulam scadrà a fine stagione e non sarà rinnovato.

Hickey: nuovo talento per il Napoli

Così il club di Aurelio De Laurentiis dopo aver chiuso l’affare per Mathias Olivera, si fionda anche su un altro terzino. La conferma per Hickey al Napoli arriva da Valter De Maggio di Radio Kiss Kiss Napoli. “Mi arrivano conferme che il club di De Laurentiis sia molto interessato al giocatore del Bologna. Ci hanno confermato anche che ci sia stata una richiesta ufficiale da parte degli azzurri. A quanta ci dicono la trattativa è molto complicata perché su Hickey ci sono club di prima fascia“.

Ma chi è Aaron Hickey? Nato a Glasgow il 10 giugno 2002, è un difensore esterno in grado di giocare su entrambe le fasce, grazie alla padronanza della sfera con entrambi i piedi. E di giostrare con eguale efficacia sia in fase di contenimento che di impostazione del gioco. Hickey ha cominciato a giocare negli Hearts, con cui ha fatto il suo esordio nel massimo campionato scozzese il 10 maggio del 2019.

Dopo aver giocato 24 partite con il suo club è stato acquistato dal Bologna nel 2020. Nella stagione 2020/21 Hickey col Bologna ha messo a referto 32 presenze e cinque gol segnati.