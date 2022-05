Venerato: “Osimhen tifa Manchester. Il Napoli ha tre nomi per sostituirlo”

Ciro Venerato parla del calciomercato del Napoli, con la possibile cessione di Osimhen valutato 100 milioni di euro e che piace al Manchester United. Osimhen: “Il Manchester United è sempre stata la squadra più vicina al giocatore. Anche perché il giocatore e la famiglia tifa per i Reds. Questa è la pista più calda. Qualora il calciatore fosse ceduto allora il Napoli deve reperire un sostituto“.

Venerato durante Goal Show in onda su Televomero, parla anche del sostituto Osimhen: “piace al Napoli ma il Chelsea non vuole venderlo perché vorrebbe puntare su di lui.è il primo grande obiettivo di Scamacca che piace anche al Newcastle in Premier League ed all’Inter. Il terzo nome è Haller dell’Ajax che però costa 50 milioni di euro“.