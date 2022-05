Pedullà: “Osimhen, il Napoli ha fissato il prezzo: Ecco le cifre reali dell’operazione”

Alfredo Pedullà ha parlato di una possibile cessione di Osimhen, il Napoli tratterà solo in caso di mega offerta.

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, dal suo profilo ufficiale Twitter ha pubblicato una notizia su Victor Osimhen: “Confermato, anche da chi mai fin qui ne aveva parlato, quanto raccontato oltre un mese fa. In caso di mega offerta (solo in questo caso) può lasciare il Napoli. Devono essere almeno 80 milioni di base più ricchi bonus”. Il presidente del club azzurro, dunque, sarebbe pronto a prendere in considerazione le proposte che arriveranno per il calciatore nigeriano“.

Per il Napoli, sarà fondamentale riuscire a mantenere intatto l’asse intorno al quale sono state costruite le speranze scudetto. Koulibaly-Anguissa-Osimhen. Anguissa verrà riscattato ma occhio alle situazioni riguardanti gli altri due. Se per Koulibaly il discorso, al di là della scadenza imminente, abbraccia anche aspetti sentimentali, per Osimhen, a fronte di un’offerta non inferiore ai 100 milioni il club aprirebbe ad una riflessione. Dolorosa d’accordo ma necessaria, e senza dubbio economicamente vantaggiosa.