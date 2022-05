Classifica senza errori arbitrali XXXV giornata serie A. La peggior stagione arbitrale di sempre

La Classifica senza errori arbitrali XXXV giornata serie A, succede di tutto in bassa classifica dopo i disastri combinati in alto.

Tutti in campo gli arbitri di Rocchi. Manca Mariani ma in campo ci sono Guida, Valeri e l’inossidabile Maresca. Un conto è sbagliare contro il Torino, la Salernitana, il Cagliari e il Sassuolo ma un altro conto è errare contro il Milan. Ne sa qualcosa Serra dopo Milan – Spezia. Sempre premiato dopo aver penalizzato 2 volte il Napoli (con l’Atalanta e la Fiorentina) il Mariani di Aprilia ha avuto la sfortuna di errare contro il Milan in Coppa Italia e sono già due i turni che ha saltato il campo in Serie A. Succede di tutto in bassa classifica dopo i disastri combinati in alto. Ne sa qualcosa il Napoli penalizzato di qua e di là. Ma a lamentarsi è sempre il Milan.

Spezia – Lazio 3 – 4, Pairetto (Nasca).

Incredibile la rete vincente di Acerbi convalidata in posizione di fuorigioco che penalizza lo Spezia in lotta per non retrocedere.

Juventus – Venezia 2 – 1, Prontera (Mazzoleni).

Dopo lo sfortunato Maresca (Sassuolo – Juventus) è ancora fortunata la Juventus con Prontera e Mazzoleni. Come abbiano fatto in due a non espellere Zakaria è davvero straordinario. Il fallo compiuto su Ceccaroni al 25’ è da cartellino rosso ma Prontera e il solito Mazzoleni non fanno una grinza e lo juventino se la cava col cartellino giallo.

Empoli – Torino 1 – 3, Cosso (Pezzuto).

Succede di tutto a Empoli dopo l’espulsione di Verre. A differenza di quanto non è avvenuto a Torino con Zakaria, il VAR interviene, eccome, a Empoli e Verre viene giustamente espulso per il duro intervento su Pellegri. I toscani in inferiorità numerica finiscono per essere travolti dai granata.

Roma – Bologna 0 – 0, Fabbri (Piccinini).

Protesta la Roma ma manca un rigore al Bologna. Non si riesce a comprendere per quale motivo il VAR interviene a Udine per il rigore da assegnare all’Inter e si astiene dal farlo sull’evidente fallo (anche trattenuta) ancora più clamoroso di Kumbulla ai danni di Orsolini. Era rigore per il Bologna ed espulsione del giocatore romano.

La Classifica senza errori arbitrali XXXV giornata serie A

Classifica reale Classifica senza errori arbitrali Squadre Punti Squadre Punti Diff. Milan 77 Napoli 82 +12 Inter 75 Milan 73 -4 Napoli 70 Inter 64 -11 Juventus 69 Atalanta 63 +7 Lazio 59 Juventus 60 -9 Roma 59 Roma 59 Atalanta 56 Lazio 57 -2 Fiorentina 56 Bologna 51 +8 Verona 52 Fiorentina 50 -6 Torino 47 Verona 49 -3 Sassuolo 46 Torino 48 +1 Bologna 43 Sassuolo 46 Udinese 43 Udinese 43 Empoli 37 Empoli 41 +4 Sampdoria 33 Sampdoria 35 +2 Spezia 33 Spezia 31 -2 Cagliari 28 Salernitana* 30 +4 Salernitana* 26 Genoa 27 +2 Genoa 25 Cagliari 25 -3 Venezia* 22 Venezia* 22

*Una gara in meno.

Riproduzione consentita previa citazione della fonte Napolipiu.com