LDT – “Napoli penalizzato per dieci gare consecutive. Siamo una colonia. Avete visto cosa ha fatto De Laurentiis?”

LDT – Lettere dai tifosi. Alcuni tifosi del Napoli hanno scritto alla nostra redazione lamentandosi degli arbitraggi riservati alla squadra di Spalletti. Secondo i fans azzurri gli arbitri avrebbero usato due mezzi e due misure per il Napoli e le squadre del Nord.

“Salve Direttore, ci rivolgiamo a Voi anche perché non ce la facciamo più a sopportare certi torti e vediamo che solo Voi, quando potete, date voce ai tifosi. Quanto accade sistematicamente al Napoli è inverosimile. Avete visto come Sacchi e Guida hanno pareggiato col Bologna? Avete visto come nel momento di difficoltà Guida e Massa hanno salvato l’Inter a Torino? Avete visto come Irrati e Mazzoleni hanno fatto altrettanto contro la Juventus? Al Napoli non succedono mai cose del genere perché siamo una colonia e le colonie sono territori sottomessi e sfruttati. Se un arbitro sbaglia anche involontariamente a favore del Napoli rischia la carriera. Viene distrutto dalla stampa e poi punito dal designatore. Nel frattempo il Napoli viene penalizzato per una decina di gare consecutive (è successo purtroppo) e se protesta si trova subito contro i giornali che gli ricordano che l’anno scorso sono stati avvantaggiati da un dubbio rigore. Ricordate cosa fecero Nicchi e Rizzoli, e i giornali, dopo Fiorentina – Napoli? Alla Juventus, all’Inter e al Milan non succedono cose del genere. Avete visto che dopo Torino – Inter sono stati premiati Guida e Massa? La stampa ha fatto finta di parlarne ma non ha detto nulla quando sono stati rimessi in gioco di nuovo. Lo stesso è successo con Irrati e Mazzoleni dopo Juventus – Inter e vi siete accorto che la Juventus non ha protestato dopo quella gara. Lo scudetto è diventato cosa loro e pure se il Napoli dovesse vincere tutte le partite, loro ne vinceranno sempre qualcuna in più ed è successo“.

I tifosi aggiungono: “Noi siamo rassegnati che nemmeno con Maradona in campo vinceremmo, anche per come utilizzano il Var sono diventati imbattibili. Il resto lo fanno i giornali. Avete visto che hanno fatto in Juventus – Bologna? E in Torino – Inter? Siamo una colonia e De Laurentis l’ha capito. Ha protestato un paio di volte e la stampa locale in perfetto stile coloniale l’ha attaccato. Siamo una colonia e le Tv campane sono piene di commentatori e opinionisti di Milano e Torino che la fanno da padrone. Avete visto che in Rai e in Pressing quel paio di personaggi cosiddetti napoletani fanno le foglie di fico? Siamo una colonia e l’ha capito anche Mourinho che dopo Napoli – Roma ha fatto fuoco e fiamme sull’arbitraggio. Qualcuno delle nostre parti, dell’informazione napoletana, l’ha eletto subito a grande comunicatore. Succede perché siamo una colonia senza giornalisti e senza una televisione propria. Mourinho lo sa che siamo una colonia e per questo ha fatto il populista, nonostante l’arbitro abbia penalizzato i partenopei. Mourinho ha subito angherie arbitrali inimmaginabili col Milan e con la Juventus ma non ha protestato. Milano e Torino non sono colonie e avrebbero distrutto giornalisticamente Mourinho e gli arbitri avrebbero fatto il resto. Nemmeno il Bologna ha protestato. Mourinho queste cose le sa, lo sanno anche a Bologna, ma sfuggono ai cosiddetti napolisti napoletani“.

Luigi E., Fernando P., Ciro C., Luca F., Gaetano R., Giuseppe A. Napoli