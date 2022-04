Juan Jesus: “Da Zanetti a Totti al sogno di tutta Napoli. De Laurentiis, grazie per la fiducia”

Juan Jesus difensore del Napoli, voluto in azzurro da Luciano Spalletti, ha festeggiato le 200 presenze in Serie A. Il difensore ha pubblicato sui propri canali social un bellissimo messaggio di ringraziamento per il traguardo raggiunto: “110+71+19= 200 presenze in Serie A tra Inter, Roma e Napoli. Devo ringraziare tutti per questo traguardo. Grazie a chi mi ha accompagnato dall’inizio, a chi mi ha dato fiducia, alle squadre e città in cui sono stato, a tutti i giocatori che ho incontrato e grazie ai amici e tifosi che mi hanno sostenuto. Ho lasciato l’anima nelle maglie che ho indossato. Sono passato scherzosamente ma non troppo da Jay Jay, a JJLUPO, fino a Jamm Ja. Ho conosciuto e apprezzato posti e culture diverse”.

Juan Jesus, ha poi aggiunto: “Da Zanetti a Totti fino al sogno di tutta Napoli. Da Moratti, un signore, da Walter Sabatini un uomo vero e fino a De Laurentiis (grazie per la fiducia). Dalla notte di Roma-Barcellona a questo bel campionato che voglio vivere fino alla fine. Non dimenticherò mai che Napoli e Spalletti hanno creduto in me in un momento non semplice. Grazie!”.

“La cosa che più mi sta a cuore però è quella che mi è stata insegnata da bambino: comportati con educazione e rispetta tutti. In campo e nella vita (mi spiace ancora per l’unica espulsione che ho preso in queste 200). Questi stessi valori ora voglio provare a trasmetterli al mio piccolo Eduardo, nato in Italia, la nostra seconda casa. Grazie Italia, Inter, Roma e Napoli”. Ha concluso il difensore del Napoli.