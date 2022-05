Pistocchi: “Spalletti potrebbe lasciare Napoli, un club importante vuole il mister”

Maurizio Pistocchi, giornalista di Mediaset, ha parlato del futuro di Luciano Spalletti, attuale allenatore del Napoli.

Aurelio De Laurentiis, ha blindato Luciano Spalletti, il presidente del club azzurro ha pubblicamente affermato che il tecnico di Certaldo resterà a Napoli anche nella prossima stagione. Secondo Maurizio Pistocchi la situazione reale è ben diversa. Il giornalista di Bediaset nel corso della trasmissione Il bello del calcio, programma in onda su Canale Otto ha spiegato la situazione. Queste le sue parole: “Io non sono così sicuro che Luciano Spalletti resterà in Campania, anzi. C’è una squadra importante sull’allenatore”.

Maurizio Pistocchi non rivela la squadra interessata a Luciano Spalletti. Nel pomeriggio sono uscite alcune voci su Emery. Secondo il giornalista Luca Cerchione: “De Laurentiis, intanto, conferma il tecnico di Certaldo, ma sonda diverse strada. Nei suoi sogni c’è un nome: Unai Emery, ma nutre stima anche di Conceicao, Galtier, Marcelino e Gasperini”.