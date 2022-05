GAZZETTA – Napoli a caccia di un difensore: i due nomi di Giuntoli

Il Napoli ha bisogno di un altro difensore per rinforzare la retroguardia di Luciano Spalletti. La meteora Tuanzebe non sarà riscattata e tornerà al Manchester United, quindi gli azzurri anche a livello numerico hanno bisogno di un altro centrale. Si punterà ancora su Juan Jesus, a cui verrà prolungato il contratto dopo l’ottima stagione disputata, sostituendo più volte Koulibaly.

Gazzetta dello Sport per la difesa del Napoli fa i nomi di Min-jae Kim del Fenerbahce e Jan Bednarek del Southampton. Si tratta di due tipologie di difensori dal fisico importante, ovvero caratteristiche che piacciono molto a Spalletti. L’allenatore ha sottolineato più volte che il calcio sta andando sempre di più negli scontri uno contro uno, quindi servono anche giocatori con un fisico ben strutturato, soprattutto in difesa. Intanto si dovrà discutere anche del rinnovo di Kalidou Koulibaly, pronto a restare a Napoli ma con il contratto in scadenza a giugno del 2023.