“Arsenal su Hickey, pronto a beffare il Napoli”

L’Arsenal fa spesa in Serie A e punta Aaron Hickey del Bologna, terzino sinistro che piace anche al Napoli di Spalletti. Gli azzurri su quella fascia hanno già ampiamento opzionato Mathias Olivera, ma con il possibile addio di Mario Rui a fine stagione e la sicura partenza di Ghoulam, può esserci spazio per un altro giocatore.

Hickey piace a Giuntoli, la conferma è arrivata anche dalla Radio Ufficiale del club partenopeo. In questa stagione il giocatore classe 2002 ha realizzato già 5 reti in 33 presenze, niente male per un difensore di fascia.

Hickey-Napoli: inserimento dell’Arsenal

Secondo il Corriere edizione Bologna, anche dalla Premier League hanno messo gli occhi su Hickey. Ecco quanto viene scritto: “Dall’Inghilterra ieri è rimbalzata la voce di un interesse dell’Arsenal per Hickey: i Gunners, visti i buoni rapporti intavolati nell’affare Tomiyasu, seguono il terzino scozzese classe 2002 e rappresentano un’ipotesi più realistica rispetto al Napoli visto il potere economico della Premier. Per il terzino – così come per Svanberg, visto il mancato rinnovo – sarà un’estate calda“. L’Arsenal ha messo nel mirino anche Osimhen, molto corteggiato in Premier League. Il giocatore nigeriano piace anche al Manchester United, ma ha un costo di 100 milioni di euro, secondo la valutazione di Aurelio De Laurentiis.