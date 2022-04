CORSPORT – Hickey, il Napoli fa sul serio: prezzo e ingaggio giusti per De Laurentiis

Calciomercato Napoli, Aaron Hickey piace a Cristiano Giuntoli ed Aurelio De Laurentiis che lo hanno messo tra gli obiettivi da seguire con grande interesse. Il terzino del Bologna è il chiaro identikit del giocatore su cui il patron del Napoli vuole ripartire: giovane, di qualità e con voglia di emergere. Insomma un po’ i Lavezzi e gli Hamsik dei tempi d’oro, sperando che la ciambella esca di nuovo col buco.

Ma nell’identikit di Hickey ci sono altri due fattori da tenere in grandissima considerazione, il prezzo e l’ingaggio che sono perfettamente in linea con gli investimenti che vuole fare De Laurentiis.

Hickey-Napoli: quanto costa

Aaron Hickey ha una valutazione di 8 milioni di euro, ma il suo prezzo lievita almeno tra i 12 ed i 15 milioni di euro. Hickey ha giocato solo una stagione in Serie A, condita da 5 gol e 32 presenze fino ad ora, quindi il prezzo non può salire ancora di più.

Secondo Corriere dello Sport, il Napoli è molto interessato ad Hickey del Bologna, tanto che lo sta seguendo da molto tempo. De Laurentiis può affondare il colpo per il giocatore che ha un ingaggio di 450 mila euro a stagione. Quindi anche in caso di raddoppio dello stipendio, sarebbe perfettamente nei parametri del Napoli.