“Chi si arrende vale meno di niente…” Striscione di protesta dei tifosi del Napoli

Striscione di protesta dei tifosi della curva B del Napoli contro la squadra di Spalletti per il sogno scudetto sfumato.

Uno striscione di protesta dei tifosi del Napoli è comparso alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. La situazione in casa azzurra è molto tesa, la squadra di Spalletti ha voglia di riscatto, nonostante oramai le chance scudetto siano nulle. Ma i tifosi non hanno perdonato la squadra per il sogno scudetto sfumato. Nelle ultime partite il Napoli ha raccolto solo un punto, dicendo quindi addio alla possibilità di competere per il titolo.

I tifosi della Curva B hanno affisso uno striscione davanti ai cancelli dello Stadio Diego Armando Maradona rivolto alla squadra. “Chi si arrende vale meno di niente.. Solo gli ultras hanno mentalità vincente”. I tifosi hanno manifestato tutta la propria amarezza verro il Napoli reo di aver sprecato una grande occasione, forse irripetibile, per festeggiare il terzo scudetto della sua storia.

Nel pomeriggio all’Hotel Caracciolo di Napoli , sede del ritiro della squadra azzurra, un tifoso ha discusso con Lorenzo Insigne che ha scelto di vestire la maglia del Toronto. Nonostante le ultime notizie, abbiano chiarito che ad Insigne non sia arrivata nessuna offerta da De Laurentiis. “Insigne, hai pensato solo ai soldi” ha urlato un tifoso al capitano azzurro. Il giocatore però non ha reagito, anzi ha fatto finta di non sentire, senza ribadire nulla.