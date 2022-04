Spalletti difende i tifosi del Napoli, parole da applausi in conferenza stampa

Napoli-Sassuolo era stata annunciata con pochissimi spettatori, ma il tecnico quando gli viene posta la domanda in conferenza stampa si blocca per un attimo. I conti non gli tornano e chiede lumi all’ufficio stampa, che sottolineano: “Saranno ventimila spettatori al Maradona per Napoli-Sassuolo” quindi non circa quattromila come era stato scritto, secondo le fonti ufficiali del Napoli.

“A Napoli io non ho mai avuto problemi con i tifosi, che sono innamorati della maglia azzurra. Quindi se hanno delle reazioni è per amore di quella maglia. Ci hanno sempre fatto sentire il loro affetto. Se questi sono problemi, allora io vorrei sempre avere problemi così, anche in futuro“.

Spalletti ha confermato di voler restare al Napoli come allenatore, proprio perché si è creato un legame importante con la società azzurra. Il tecnico ora dovrà pensare a chiudere bene la stagione, mancano ancora quattro partite e c’è una qualificazione alla Champions League da blindare.