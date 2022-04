Un tifoso ad Insigne: “Pensi solo ai soldi”, la reazione del capitano del Napoli

Il Napoli è in ritiro all’Hotel Caracciolo di Napoli prima della sfida con il Sassuolo. Un tifos ad Insigne: “Hai pensato solo ai soldi“. La vigilia di Napoli-Sassuolo è molto tesa, anche perché in casa azzurra c’è voglia di riscatto, nonostante oramai le chance scudetto siano nulle. Ma i tifosi vogliono vedere una reazione della squadra, che nelle ultime partite ha raccolto solo un punto, dicendo quindi addio alla possibilità di competere per il titolo.

Qualche tifoso ha ancora il dente avvelenato per la scelta di Insigne di andare via da Napoli e vestire la maglia del Toronto. Nonostante le ultime notizie, abbiano chiarito che ad Insigne non sia arrivata nessuna offerta da De Laurentiis. “Insigne, hai pensato solo ai soldi” ha detto un tifoso presente all’esterno dell’Hotel Caracciolo al Napoli. Il giocatore però non ha reagito, anzi ha fatto finta di non sentire, senza ribadire nulla. Di certo ad Insigne non gli si può contestare la professionalità e l’attaccamento alla maglia. Quello che sta dimostrando anche in queste ultime giornate, in cui vestirà la maglia azzurra e la fascia di capitano.