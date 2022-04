Auriemma: “Il Napoli sarà rifondato, De Laurentiis cede otto giocatori”

Raffaele Auriemma parla del Napoli e di una rivoluzione nella rosa di Luciano Spalletti a fine stagione: “De Laurentiis vende otto giocatori“. Il giornalista attraverso i microfoni di Radio Marte, fa il punto sul futuro del Napoli. De Laurentiis ha in mente di cambiare quasi completamente la squadra che metterà a disposizione del tecnico toscano. Ammesso che sia Spalletti l’allenatore. Oggi il presidente del Napoli lo ha confermato, ma con parole che lasciano qualche perplessità. Lo stesso Spalletti ha detto di voler restare, anche perché non ha alcuna intenzione di non onorare il suo contratto.

Secondo Raffaele Auriemma il Napoli a fine stagione “rifonderà completamente la squadra. De Laurentiis venderà almeno otto giocatori e ci saranno altrettanti acquisti. Ogni giocatore che sarà ceduto sarà rimpiazzato“. Secondo Auriemma il Napoli farà un mercato di livello medio, puntando su “calciatori giovani che pagherà dai 10 ai 20 milioni di euro. Spalletti? La sensazione è che il presidente del Napoli stia pensando ad un profilo come quello di De Zerbi per la panchina azzurra“.

Oggi però su De Zerbi è intervenuto il vice direttore sportivo della Shaktar che detto di non aver mai sentito il Napoli. In ogni caso c’è aria di rivoluzione nella rosa azzurra, sul piede di partenza ci sono: Meret, Osimhen, Fabian Ruiz e Ounas. Inoltre scadrà il contratto di Malcuit, Ghoulam e Ospina, con il solo portiere che ha speranze di rinnovare. Insigne ha già detto addio al Napoli.

Discorso a parte per Mertens che vedrà il suo contratto scadere a giugno, ma molto probabilmente rinnoverà. Intanto il Napoli ha già preso Kvaratkshelia e si è assicurato pure Mathias Olivera, ma le manovre di calciomercato in casa Napoli non sono terminate.