Napoli eSports: ecco la nuova maglia dedicata a Maradona

La Napoli eSports presenta la sua prima maglia la ’11 Toques’, undici tocci, quelli per celebrare il gol di Maradona. Il gol del secolo, “il genio del calcio mondiale” che prende palla a centrocampo e segna un gol che nessuno mai riuscirà a ripetere. Si, perché Diego Armando Maradona l’ha segnato durante lo svolgimento di un campionato mondiale e non in una partita qualsiasi.

Quel gol è ancora oggi fonte di ispirazione e di emozione per chiunque calci un pallone, che sia reale o virtuale. Si, perché gli eSports sanno emozionare, appassionare grazie alle grandi giocate, come nel calcio reale.

“La ‘once toques’, la prima maglia ufficiale di Napoli eSports, prodotta da xdysis e disegnata da beystudio.

Una maglia che celebra il gol più bello della storia del calcio: il gol degli undici tocchi del Dio, del Dies, di Diego:

colui che ha reso lo sport spettacolo. 11 battiti, 11 tocchi. cuori dei tifosi si fondono con le movenze del Diez.

Un’aritmia calcistica, elegante come un tango, irrealistico come un videogioco” fanno sapere dalla Napoli eSports che dalla prossima settimana avvieranno i preordini per ricevere a casa la maglia. Per tutte le novità e sapere come acquistarla, è possibile seguire i canali social della Napoli eSports e restare collegati a Napolipiu, che vi informerà puntualmente su tutti gli sviluppi.