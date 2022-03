Fifa Global Series: Napoli eSports protagonista: ecco i player qualificati

Il movimento degli eSport anche nel napoletano è sempre più diffuso, con tanti player e content creator che si cimentano in diversi giochi on line. Tra i più seguiti tra i fan c’è senza dubbio Fifa 22 con Fifa Ultimate Team che da anni è un cult per tutti i giocatori, amatoriali e pro.

Le competizioni anche a livello globale stanno diventando sempre più interessanti: tra queste ci sono senza dubbio le Fifa Global Series che avranno anche i player della Napoli eSports protagonisti. Il team campano è la prima compagine strutturata del territorio, che può vantare giocatori in questo prestigioso torneo globale.

Le FGS 22 i qualificati

Le Fifa Global Series del 2022 prenderanno il via a fine maggio ed attualmente ci sono già otto player della Napoli eSports qualificati. Tutti hanno raggiunto i 2375 punti nella modalità Division Rivals di Fifa Ultimate Team e rientrano tra i primi 256 del ranking europeo. Ecco i team ed i punteggi di qualificazione:

Main team:

MEXICAN28 2377 punti

LUCONEGUA 2382 punti

Littleginius10 2380

LMATTI10 2385.

Pocho_Lapenna95 2375

Sam_game_r 2380

E_xlitevf95_x 2379

GTC_Nixo_rabza 2378

Ma la Napoli eSports sarà già protagonista alle FGS 3 con tre player che parteciperanno all’evento ufficiale in programma il 15 ed il 16 aprile 2022. A scendere in campo saranno: LITTLEGINIUS10, LUCONEGUA e E_xlitevf95_x. I player totali potrebbero salire a cinque, poiché si resta in attesa della classifica ufficiale per verificare se anche LMATTI10 e Sam_game_r rientrano nei primi 256 in Europa.

Dove si giocano le Fifa Globla Series

Le FGS vengono giocate tutte online attraverso i serve ufficiale messi a disposizione di EA. I player di Napoli eSport giocheranno le qualifiche all’interno dello stadio ufficiale della società campana, ovvero la sala lan ‘The Game Spot‘ partener ufficiale che mette a diposizione console e connessione al top della velocità e qualità. Il montepremi totale delle FGS sono circa 16mila dollari da suddividere tra i primi otto qualificati. Il torneo durerà due giorni. Da questa competizione saranno assegnati anche i punti validi per il ranking, che danno la possibilità di partecipare ai playoff finali che si terranno dopo maggio. Tra i 128 player qualificati usciranno fuori i 32 che parteciperanno alla Fifa eWorld Cup.