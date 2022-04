GAZZETTA – De Laurentiis ‘offre’ le dimissioni a Spalletti, la frase che fa pensare

Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti, presidente e allenatore del Napoli, un rapporto che è passato dall’idillio a pensieri più nebulosi. Solo qualche mese fa De Laurentiis diceva che Spalletti era il miglior tecnico mai avuto. Mentre ora le cose sembra, quantomeno un po’ diverse. Nell’ultima intervista di De Laurentiis a Dazn, c’è una frase che fa riflettere, come abbiamo sottolineato anche noi di Napolipiu, ma che viene evidenziata anche da Gazzetta. “L’ho scelto io nel gennaio del 2021. Firmò un biennale più un’opzione per il terzo anno a mio favore, che non voleva sottoscrivere. Se poi non gli andrà più di stare a Napoli lontano da moglie e figlia o perché non condividerà certe scelte della società, allora verrà da me ci daremo la mano e non succederà nulla“.

Spalletti via da Napoli?

Il tecnico ha detto di essere pronto a restare a Napoli, ma anche nelle parole del tecnico non sembrava esserci grandissima convinzione. Che ci sia quantomeno qualcosa da chiarire, tra De Laurentiis e Spalletti questo è chiaro. Ora c’è da pensare a raggiungere la qualificazione per la Champions League, poi a quel punto si potranno sedere ad un tavolo e parlare approfonditamente del futuro, quello più a largo raggio che comprende anche il calciomercato e non solo le partite.

Gazzetta fa sapere che De Laurentiis ha scaricato tutto su Spalletti, gli ha dato una via d’uscita, ora c’è da capire quale sarà la mossa dell’allenatore che non sembra voler mollare.