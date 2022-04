Napoli, grandi manovre di mercato con Berardi: sfida Inter e Milan

Il calciomercato del Napoli pronto ad entrare nel vivo con Domenico Berardi che è uno dei giocatori che piace a De Laurentiis. A fine stagione ci sarà una rivoluzione in casa Napoli, possono andare via molti giocatori, molti dei quali del reparto avanzato. Così l’arrivo di Kvartkshelia annunciato da De Laurentiis, non frena le manovre di calciomercato del Napoli. Osimhen, Petagna e Ounas sono in bilico, ma se arriva l’offerta giusta può andare via pure Lozano.

Berardi-Napoli: le ultime novità di mercato

Insomma ci sono molti buoni motivi per il Napoli di seguire altri calciatori. Sarà un anno di rivoluzione per De Laurentiis, che dovrà però prima capire se andrà avanti con Spalletti. Intanto Berardi viene tenuto d’occhio anche se il suo cartellino ha un costo base di 40 milioni di euro.

Ecco quanto scrive Il Mattino sull’interesse del Napoli per Berardi che viene definito “l’erede di Insigne” anche se gioca sulla fascia opposta. “La trattativa non è ancora entrata nel vivo ma è chiaro che in estate inizieranno le grandi manovre e il Sassuolo sa già che sarà praticamente impossibile trattenere i suoi gioielli. Per Berardi, però, il Napoli dovrà provare a battere la concorrenza delle solite note: Inter e Milan che hanno individuato nell’esterno del Sassuolo e della Nazionale uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano” scrive il quotidiano partenopeo.