CORSPORT – Spalletti resta al Napoli, De Laurentiis ha deciso

Luciano Spalletti è pronto a restare al Napoli per giocarsi la Champions League conquistata sul campo e dare l’assalto allo scudetto. Secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, il tecnico toscano è motivato a restare in azzurro. Va ricordato che Spalletti ha ancora un altro anno di contratto con il Napoli e qualora volesse andare via dovrebbe rinunciare allo stipendio. Il discorso può essere ribaltato su De Laurentiis, che in caso di esonero dovrà comunque pagare i 2,8 milioni di euro di ingaggio di Spalletti.

Spalletti resta allenatore del Napoli

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport, la permanenza di Spalletti in azzurro è abbastanza chiara. Il terzo posto sarà il volano da cui ripartire, come gli acquisti di Kvartskhelia e Mathias Olivera, il primo è stato già ufficializzato da De Laurentiis. Il patron del Napoli porta tutti a cena per festeggiare la Champions League. Sarà questa la base per ripartire, con un calciomercato che si preannuncia scoppiettante per il Napoli. Anche perché possono esserci diverse cessioni, quindi inevitabilmente bisognerà rimpiazzare i giocatori che partiranno. Ma in generale ha necessità di rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Spalletti, che nella scorsa stagione ha dovuto solo fare solo opera di valorizzazione della rosa, con le sole aggiunte dei prestiti di Anguissa e Tuanzebe e l’acquisto dello svincolato Juan Jesus.