Napoli a cena con la multa, De Laurentiis non fa sconti ad Insigne

Il Napoli festeggia la Champions League, traguardo che fa esultare Aurelio De Laurentiis che brinderà agli oltre 50 milioni di che entreranno nelle casse azzurre. Linfa vitale per i conti del Napoli che ha nella qualificazione Champions, una delle più cospicue entrate da mettere a bilancio, dato che non c’è ad esempio uno stadio di proprietà. Ed allora tutti a cena, paga Aurelio De Laurentiis, ma questa volta non sarà una seduta di terapia ma modo per alzare i calici e festeggiare il ritorno nell’Europa dei grandi. Ma anche per sottolineare il buon lavoro fatto dalla squadra, nonostante lo scudetto fosse a portata di mano. Magari per qualcuno la festa sarà in tono minore, dato che ad Insigne sarà servita anche la multa del Napoli d De Laurentiis.

Napoli: maxi multa per Insigne

L’obiettivo Champions League dichiarato ad inizio stagione è stato raggiunto, ma ora bisogna guardare al futuro, al calciomercato ed a come allestire una rosa più forte di quella attuale. Anche perché le cessioni saranno tante. Ospina e Meret possono andare via, bisogna rinnovare Mertens, Osimhen piace in Premier League e Fabian sembra vicinissimo a salutare tutti.

Insigne invece è già andato via, a fine stagione si trasferirà al Toronto. Per il capitano del Napoli è pronto la multa, quella per l’ammutinamento del 2019. Repubblica ricorda che la maxi multa per Insigne scatterà come è scattata anche per gli altri calciatori del Napoli, vedi Allan ed Hysaj ad esempio. Non ci saranno sconti per il capitano triste, che lascia la sua squadra del cuore, senza aver conquistato lo scudetto che tutti sognavano.