De Laurentiis paga un’altra cena, il Napoli festeggia

Aurelio De Laurentiis porta il Napoli a cena, questa volta volta si festeggia la qualificazione alla Champions League. La notizia viene lanciata da Sky, il club ha deciso di festeggiare il traguardo raggiunto con tre giornate di anticipo. La società su Twitter aveva già dimostrato tutto la sua soddisfazione per la qualificazione in Champions, beccandosi però le critiche aspre dei tifosi.

Tra i sostenitori azzurri c’è il rammarico per non aver lottato per lo scudetto fino alla fine. È questo che fa rabbia e non il fatto di non averlo conquistato. Cosa che forse non si riesce a capire bene tra la società. Certo il traguardo della Champions League è importante e prestigioso, ma poi bisogna fare un calciomercato adeguato, altrimenti diventa tutto inutile, perché così si offuscano i sogni dei tifosi, ovvero il motivo stesso per il quale una società esiste, anche in puri termini economici. Ed allora va bene la cena Champions di De Laurentiis, che viene dopo le cene terapeutiche, ma la speranza è che il momento conviviale sia il momento per gettare le basi per una crescita costante. Come quella che si è augurata Mertens dopo Napoli-Sassuolo.