Ceccarini: “Hickey e Traoré, il Napoli è attivissimo. Attenti a De Zerbi”

Nicolò Ceccarini svela le strategie di calciomercato del Napoli, il club azzurro interessato anche a Hickey e Traoré. Le ultime novità di mercato del Napoli vengono date dal giornalista che a Radio Gol dice: “Al momento il giocatore più fattibile per il Napoli è sicuramente l’esterno del Bologna, anche perché a livello di prezzo è quello che costa meno“. Per Traoré il Napoli ha fatto un’offerta, ma la strada è in salita perché “il Sassuolo chiede almeno 30 milioni di euro ed a quelle cifre non credo che la società di De Laurentiis voglia andare avanti. Ma il club è molto attivo in fase di calciomercato e farà molti movimenti in estate“.

Ceccarini parla anche di Osimhen: “Le sirene inglesi per il giocatore sono molto forti. Il Napoli non chiede meno di 100 milioni di euro per lasciar partire il giocatore, bisogna capire se qualche club deciderà di accettare, ma dovrebbe trovare anche una valida alternativa“. Il sostituto di Osimhen può essere Broja del Chelsea, attaccante “che piace molto al Napoli“.

Ma al Napoli potrebbe cambiare anche la guida tecnica, con Spalletti che è in bilico. Per sostituirlo si fa il nome di De Zerbi che “si è liberato dal contratto con lo Shaktar e piace molto al Napoli”. Una delle alternative è Italiano che però ha un “contratto con la Fiorentina. Le parti si vedranno a fine stagione ed hanno la volontà di andare avanti insieme“.