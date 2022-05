Longo: “Solo il Napoli ha fatto un’offerta per Traorè. Ecco la risposta del Sassuolo”

Daniele Longo racconta le ultime notizie di calciomercato del Napoli che ha fatto un’offerta per Junior Traoré del Sassuolo. Secondo Longo, ci sono diverse squadre interessate a Traorè: “Il Milan lo segue da diverso tempo, anche se non ha mosso ancora i primi passi ufficiali, presumibilmente dovuto al fatto che sta attraversando una fase di transizione da Elliott a Investcorp e c’è la concentrazione massima al campionato. La Roma è molto interessata, ma soprattutto c’è il Napoli“.

Traoré: l’offerta del Napoli al Sassuolo

“Traorè gli azzurri lo hanno iniziato diversi mesi fa. Contatti con il suo agente Borgia, il Sassuolo, Giuntoli non ha negato l’interesse. È stata fatta una prima proposta, probabilmente per capire quale sarà la richiesta del Sassuolo. Si parte da una valutazione di 25-26 milioni, con bonus. Il Sassuolo però in questo momento non è tanto convinto non è tanto convinto di lasciarlo partire. Potrebbe convincersi con discorsi economici di un certo tipo. La prima offerta era di 16 milioni più bonus per arrivare a un massimo di 18. Credo si dovrà alzare di molto. A differenza delle altre pretendenti – e arriverà anche qualcuna dalla Premier – l’unica squadra che ha fatto un passo concreto è il Napoli. Percentuali di possibilità? Io le alzerei per il Napoli, abbassandole per Milan e Roma. Gli azzurri con la giusta formula, con qualche contropartita tecnica un tentativo diverso potrebbero farlo. È un investimento che ci può stare” dice Longo.