Napoli, offerta ufficiale per Traorè: La risposta del Sassuolo

Il Napoli ha presentato l’offerta ufficiale al Sassuolo per Traorè: sedici milioni di euro più bonus.

calciomercato.com ha riportato alcune indiscrezioni di mercato sul Napoli e Traorè “Secondo quanto appreso, nei giorni scorsi il Napoli ha presentato una prima proposta al Sassuolo per Traore: 16 milioni più bonus. Cifre importanti ma non ancora quelle giuste per il club emiliano che ha rifiutato perché vorrebbe ricavare circa 25 milioni dalla cessione del classe 2000”, Non è escluso un nuovo tentativo del Napoli nelle prossime settimane.