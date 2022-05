De Giovanni: “Occasione scudetto sprecata. Cosa vuole fare la società? Chiarisca”

Maurizio De Giovanni parla di occasione sprecata dal Napoli per vincere lo scudetto e dà ragione al deluso Dries Mertens. Il giocatore belga ha mostrato la sua delusione dopo Napoli-Sassuolo e secondo De Giovanni aveva ragione ad esserlo. “Mai come quest’anno il Napoli ha avuto una grandissima occasione per cui Mertens ha ragione. Il campo ha detto che al Napoli sarebbe bastato battere l’Empoli due volte per essere lì e dico battere l’Empoli, non una squadra di vertice“.

Poi De Giovanni aggiunge: “Detto questo, il campionato non è fallimentare, ma il discorso è un altro: quali sono gli obiettivi del Napoli? Se la società dice che vuole arrivare più in alto possibile, ha ragione chi dice che questo campionato era da vincere, se invece la società dice che vuole la Champions allora il discorso cambia. La condizione atletica, la consapevolezza tecnica, la disposizione tattica della partita col Sassuolo indica che il Napoli la benzina ce l’ha e allora mi chiedo come sia possibile perdere 3-2 con l’Empoli. Ma anche con la Fiorentina, abbiamo permesso alla Viola di fare il Real Madrid al Maradona e allora tutti questi episodi, soprattutto in questo ultimo periodo fanno sì che i tifosi siano delusi e si facciano tante domande“.