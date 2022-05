Il tweet del Napoli manda su tutte le furie i tifosi azzurri

Il comunicato del Napoli su Twitter per celebrare la conquista della Champions non è piaciuto ai tifosi azzurri.

Il pareggio 0-0 tra Roma e Bologna ha segnato al matematica qualificazione del Napoli alla prossima Champions league. Il club azzurro ha per celebrare l’evento ha pubblicato un messaggio su Twitter: “Siamo l’unica squadra italiana a partecipare alle competizioni europee per il 13° anno consecutivo! Siamo in Champions League”. Il messaggio non è piaciuto ai tifosi del Napoli, ancora arrabbiati per il sogno scudetto sfumato.

Ecco alcuni messaggi lasciati dai tifosi azzurri sul profilo Twitter del calcio Napoli

“Dopo 3 settimane di figure di merda mi mancavano i tweet di inutili statistiche megalomani. Siete senza vergogna”.

“Altro trofeo immaginario in bacheca”.

“Festeggia solo De Laurentiis”.

“Fate ridere, potevamo lottare per lo Scudetto”.

“Noi vogliamo vincere, non partecipare!”.

“Andiamo in Champions solo per sentire la musichetta?”.

In pochi hanno lodato la conquista della qualificazione alla prossima Champions league

“La Champions non era scontata, complimenti a squadra e società”.