Mertens rinnovo ad un passo: i due indizi che fanno la prova

Dries Mertens è molto vicino al rinnovo di contratto con il Napoli, anche Aurelio De Laurentiis si è convinto. Oramai ci sono veramente pochi dubbi sul fatto che Mertens possa restare al Napoli almeno fino alla prossima stagione. Non va dimenticato che il belga restare un bomber fantastico, uno che anche in questa stagione, in cui ha giocato poco, ha messo a segno 11 gol in Serie A. Lasciarsi sfuggire un giocatore di questo livello, fisicamente integro e innamorato di Napoli sarebbe un vero e proprio delitto.

Rinnovo Mertens col Napoli

Secondo Corriere dello Sport ci sono almeno due indizi che fanno una prova. Il primo è la foto scattata da De Laurentiis con Mertens ed il figlio Ciro Romeo, con tanto di pubblicazione sui social prima di Napoli-Sassuolo. Poi ci sono le parole di Mertens dopo Napoli-Sassuolo, in cui esprime tutto il suo rammarico per aver perso lo scudetto, ma dice anche che ci riproveranno il prossimo anno, magari con facendo un grande calciomercato.

Insomma il belga parla da calciatore che vuole restare e che si vede in futuro ancora in maglia azzurra. Ma c’è anche un terzo indizio che porta al rinnovo di Mertens col Napoli, ovvero la visita di De Laurentiis a casa del belga la settimana scorsa.

Sono segnali che non si possono equivocare e che portano a pensare che il rinnovo sia veramente vicinissimo.