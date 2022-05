Spalletti-Mertens: dichiarazioni in contrasto: “Dica di chi è la responsabilità”

La vittoria del Napoli con il Sassuolo lascia l’amaro in bocca a tutti, anche a Dries Mertens deluso perché non si lotta più per lo scudetto. Il giocatore belga nel post partita di Napoli-Sassuolo, ha preso nettamente la posizione dei tifosi, che hanno anche contestato la squadra che arrivasse allo stadio Maradona. Una contestazione che è stata portata avanti in parte anche durante la gara. La delusione è tanta, lo dice apertamente anche Mertens: “Tutta la squadra, delusa, in nove anni che sono qua questo è stato l’anno in cui sono più deluso. Speriamo di prendere giocatori forti per l’anno prossimo“. Il belga ha anche detto che non c’erano squadre più forti, ma il Napoli è comunque fuori dalla corsa scudetto.

Spalletti, la risposta a Mertens

Ma le parole di delusione non sono le stessi di Luciano Spalletti che invece parla di obiettivo Champions League, raggiunto con tre giornate d’anticipo. Poi il tecnico replica a Mertens, anche se il belga non è più collegato, ecco le parole riportate da Gazzetta: “Il campo ha detto che sono più forti gli altri. Altrimenti dica chi secondo lui è stato insufficiente, di chi è la responsabilità“. Insomma pare che la delusione in casa Napoli, sia tutt’altro che smaltita.