Ufficiale il Napoli qualificato in Champions League. De Laurentiis può sorridere, quanto guadagna

Il Napoli giocherà in Champions League nella stagione 2022/23, il pareggio della Roma col Bologna lo rende ufficiale. A tre giornate dalla fine il Napoli di Luciano Spalletti ha un vantaggio di 11 punti sul quinto posto e quindi non può più rischiare la posizione Champions. Ora al Napoli, nelle ultime tre partite, non resta che difendere il terzo posto dall’assalto della Juventus, che ha sofferto pure col Venezia, ma che è riuscita comunque a vincere.

Con la Champions League acquisita il Napoli torna nella massima competizione europea dopo due anni di assenza. Sarà felice De Laurentiis che porta in cassa almeno 50 milioni di euro di introiti complessivi, considerando tutte le entrate. Soldi che serviranno per fare mercato, ma anche per recuperare dal buco in bilancio di questi anni. Col ritorno in Champions League, i tifosi del Napoli si aspettano qualche acquisto importante. Il club ha già preso Kvaratskhelia e Mathias Olivera è vicinissimo. Ma ci si attende una rivoluzione in casa Napoli ed il mercato azzurro sarà molto attivo, in uscita come in entrata.

Napoli in Champions: quanto guadagna

Partecipare alla Champions League è un traguardo importante per il Napoli. In termini di guadagno la SSCN potrà beneficiare della partecipazione ad una competizione che nel prossimo anno distribuirà 2 miliardi di euro alle squadre partecipanti. Ma quanto guadagna il Napoli per la Champions 2022/23?

Il club di Aurelio De Laurentiis percepirà sicuramente: 14,64 milioni di euro dalla partecipazione.

Per quanto riguarda gli importi fissi relativi alle prestazioni: ogni vittoria in Champions League vale 2,8 milioni di euro, il pareggio 930 Mila euro.

La qualificazione agli ottavi di finale di Champions League vale 9,6ilioni di euro. Ai quarti 10,6. Mentre l’accesso alle semifinali 12,5 milioni di euro.