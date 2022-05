Napoli in Champions, arriva il tweet di orgoglio della società:

Il Napoli torna in Champions League e la società ricorda che quella azzurra è l’unica squadra italiana in Europa per tredici stagioni di fila. Il Napoli ha potuto festeggiare il ritorno in Champions League grazie al pareggio tra Roma e Bolgona. Sicuramente un ottimo colpo per De Laurentiis in termini economici, ma anche di prestigio per la squadra.

“Siamo l’unica squadra italiana a partecipare alle competizioni europee per il 13° anno consecutivo! Siamo in Champions League“. Questo il tweet del Napoli per festeggiare il ritorno nell’Europa dei grandi. Ma ora i tifosi si aspettano tanti anche in termini di calciomercato, per evitare di essere solo di passaggio in Champions.