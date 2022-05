Zielinski il Napoli può cederlo: l’entourage cerca squadra, le opzioni

Piotr Zielinski verso la cessione, il centrocampista polacco è finito in panchina nelle ultime giornate e sembra uscito anche dalle rotazioni di Spalletti. Il campionato del Napoli non è ancora terminato, ci sono tre giornate da giocare e la necessità di difendere il terzo posto, per l’onore e per il bilancio. Anche se l’accesso alla Champions League è già blindato.

Allora si può già programmare il futuro, avendo la certezza di giocare la massima competizione europea, ma con la necessità di dare un occhio anche al bilancio.

Cessione Zielinski: piace in Bundesliga

Corriere del Mezzogiorno scrive di un possibile addio del centrocampista polacco: “C’è il patrimonio che può arrivare dalle cessioni, il frutto del plusvalore. Su Osimhen gli intermediari sono al lavoro sul mercato inglese, con l’Arsenal e il Manchester United che potrebbero farsi avanti con una proposta da almeno 100 milioni. Fabian va in scadenza nel 2023 ed è il primo gioiello da sacrificare, l’entourage di Zielinski studia il mercato della Bundesliga“. Le ultime prestazioni di Zielinski non sono state esaltanti e dopo anni in cui è a Napoli non ha ancora trovato la definitiva maturazione, nonostante le qualità tecniche siano indiscutibili, come ha ammesso più volte anche il tecnico Luciano Spalletti.