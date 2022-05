CORSPORT – Svanveberg il Napoli fa sul serio: il Bologna fa il prezzo

Il Napoli segue Matias Svanberg per il centrocampo, zona del campo in Fabian Ruiz e Demme vanno verso la cessione. Servono rinforzi in mediana e la società di Aurelio De Laurentiis non è minimamente intenzionata a partecipare ad aste. Ecco perché quando c’è una possibile partenza si muove con largo anticipo per individuare un sostituto. L’acquisto di Kvaratskhelia al posto di Insigne e quello di Olivera al posto di Ghoulam, dà il senso di come si vuole muovere il club azzurro. Cristiano Giuntoli sta sondando il mercato per trovare pedine nuove per la rosa di Luciano Spalletti, ammesso che resti il tecnico del Napoli. Al momento ci sono ampie possibilità in questo senso, ma qualcosa con la società deve ancora essere chiarito.

Svanberg Napoli: quanto costa

Nelle ultime ore si parlato molto di un asse tra Napoli e Bologna. Dato che gli azzurri hanno messo nel mirino pure Schouten. Il club azzurro cerca talenti buoni per il presente e soprattutto per il futuro, piaccia o no De Laurentiis vuole ricominciare così un nuovo ciclo. Anche se c’è chi dice che entro un anno De Laurentiis venderà il Napoli, per questo vuole alleggerire il peso economico del club.

Svanberg 23 anni resta un obiettivo del Napoli, il prezzo del cartellino è di 10 milioni di euro, un costo più che abbordabile per De Laurentiis. Ma nella lista di Giuntoli ci sono anche altri giocatori: piace Hickey sempre dei rossoblu e anche Parisi dell’Empoli. Riflessioni pure su Ostigard difensore di 22 anni che sta facendo molto bene al Genoa, ma è di proprietà del Brighton.

Il calciomercato del Napoli ha anche dei punti fermi: Juan Jesus rinnova, Anguissa sarà riscattato, Lobotka resta in rosa così come Politano. Da capire l’interesse dell’Atletico Madrid per Di Lorenzo e quello dei club di Premier League per Osimhen, pezzo pregiato della gioielleria azzurra.