Fedele: “De Laurentiis vende il Napoli a stretto giro, è sicuro. Vi spiego perché”

Enrico Fedele è sicuro che Aurelio De Laurentiis venderà il Napoli, puntando tutto sul Bari. Secondo quanto riferisce l’ex dirigente a Televomero non ci sono grandi dubbi sulla decisione di De Laurentiis se vendere il Napoli o il Bari. Il club ha presentato ricorso per opporsi alle regole della Figc di risolvere le comproprietà entro il 2024, ma il tribunale ha rigettato l’istanza dei De Laurentiis. Il presidente del Napoli non ha mai ammesso di voler cedere la società, ma questo potrebbe essere un gioco delle parti, dato che ammettendolo perderebbe potere nella cessione del club valutato oltre 600 milioni di euro.

Secondo Fedele De Laurentiis “nel giro di due mesi, massimo un anno, venderà il Napoli. Non c’è alcun dubbio sulla decisione dell’imprenditori che ha problemi commerciali, comincerà a vendere i migliori giocatori“. Secondo Fedele il ciclo di “De Laurentiis al Napoli è oramai terminato. Da manager non gli conviene continuare a lavorare in Campania. La sua opera a Napoli è stata compiuta ha riportato il Napoli in Champions League, ora ci sono tutte le condizioni per cedere la Società Sportiva Calcio Napoli“. Fedele è convinto di quello che dice e molti tifosi azzurri sarebbero felici di un addio di Aurelio De Laurentiis in breve tempo.