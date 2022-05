TUTTOSPORT – Gaetano jolly di centrocampo, il Napoli ha preso una decisione

Gianluca Gaetano è uno degli artefici della promozione della Cremonese in Serie A. Il centrocampista di proprietà del Napoli ha messo a segno sette gol in questa stagione, ma è stato in generale uno dei migliori giocatori della sua squadra e del campionato di Serie B. A 22 anni Gaetano rappresenta uno di quei calciatori su cui il Napoli può puntare per il presente e per il futuro, anche perché a fine stagione sono quasi sicure alcune partenze proprio in mediana. Una su tutte quella di Fabian Ruiz, pronto a lasciare Napoli, anche perché il suo contratto è in scadenza nel 2023.

Gaetano resta al Napoli

Secondo quanto riferisce Tuttosport il club azzurro sta pensando seriamente di tenere in organico Gaetano. La Cremose vuole tenerlo e ci spera fortemente, così come spera di tenere anche Carnesecchi, Okoli e Fagioli, rispettivamente di proprietà di Atalanta, i primi due e della Juventus l’ultimo.

Il Napoli per ora riflette su Gaetano, ma l’idea di Spalletti, Giuntoli e De Laurentiis è di averlo almeno in ritiro per valutarlo da vicino. Il giocatore ha ottime possibilità di restare in rosa ed entrare nelle rotazioni del tecnico azzurro nella prossima stagione. Ovviamente gli si dovrà dare spazio a Gaetano che sogna di vestire la maglia azzurra.