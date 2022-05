La moviola di Torino-Napoli, il solito Irrati nega un rigore solare agli azzurri

La moviola di Torino-Napoli, l’arbitro Prontera concede un rigore agli azzurri poi fallito da Insigne ma ne manca uno: Belotti su koulibaly.

La moviola di Torino-Napoli evidenzia una brutta prestazione dell’arbitro Prontera. Il fischietto della sezione di Bologna, riesce a mascherare un rigore in una punizione dal limite, deve ancora maturare e parecchio. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport: ” L’arbitro originario di Lecce sembrava la brutta copia del suo ben più famoso compagno di sezione (Rizzoli) come modo di stare in campo, in generale denota poca personalità: si può sventolare il giallo verso il giocatore e guardare dall’altra parte?”.

MANCA UN RIGORE AL NAPOLI: IL SOLITO IRRATI

Manca un calcio di rigore al Napoli: Belotti in area aggancia col sinistro il piede sinistro di Koulibaly che è anche quello d’appoggio, Prontera ­fischia ma sposta tutto fuori. Punita una trattenuta di maglia che:

lui non può vedere (è coperto dal corpo di KK); non è funzionale alla dinamica, il difensore azzurro cade perché gli viene agganciato il piede, non per la tirata di maglia. A meno che tutto quello che Rocchi ha detto ­no ad oggi sui falletti non valga più (i disegnatori diplomatici erano altri, lui è stato sempre un decisionista, non un gestore).

Netto il penalty assegnato al Napoli: Izzo si fa anticipare da Mertens, colpendolo nettamente sulla gamba destra. Fallo e rigore solare, nessun dubbio. Corretta l’esecuzione (Berisha ha il piede sinistro sulla linea). VAR: Irrati 5,5 Doveva intervenire su Koulibaly.

CHI È L’ARBITRO PRONTERA DI BOLOGNA

Alessandro Prontera è un arbitro della sezione di Bologna. Pronteraè nato il 15 settembre 1986 a Tricase, in provincia di Lecce, ma vive nel capoluogo emiliano ormai dal 2006.

Prontera inizia ad arbitrare poco più che ventenne, entrando nel 2010 nel C.A.N. della serie D. Sbarca tra i professionisti nel 2013, promosso in Lega Pro nel 2013: l’esordio in questo campionato avviene il 23 marzo 2014 nella partita Viareggio-Barletta. Prontera si fa le ossa in terza serie per poi spiccare il volo nella C.A.N. B nel 2018: Brescia-Cosenza, del 27 ottobre di quell’anno, è la prima partita da lui diretta nel campionato cadetta. I massimi dirigenti arbitrali lo tengono in considerazione e così dopo un solo anno Prontera assapora anche la serie A: il 6 ottobre 2019 fa il suo esordio al Franchi in Fiorentina-Udinese (1-0). In quella stagione arbitrerà anche un altro incontro nella massima serie (Spal-Fiorentina 1-3 all’ultima giornata) per dirigere altri 5 incontri nella stagione 2020/21.

In Fiorentina-Udinese della stagione 2019/20, partita del suo esordio in serie A, convalida una rete di Nestorovski viziata però da un netto fallo di mano di Opoku, difensore dei friulani. Solo l’intervento del Var salva Prontera dall’errore.